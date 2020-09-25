الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ "رعد 500"

عرضت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني منصة لإطلاق صاروخين من نوع "رعد-500"، وذلك خلال معرض "أسبوع الدفاع المقدس" بالعاصمة طهران.

وأشارت القوة الإيرانية إلى أن "الصاروخ يعمل بالوقود الصلب، ومصنع محليا بتقنيات متقدمة، واستخدمت في غلافه ألياف الكربون ومحرك زهير الجديد بهيكل من المواد المركبة غير الفلزية".

وأوضحت، أن "استخدام ألياف الكربون في غلاف "رعد-500" يخفف من الضغط والاهتزاز الناجم عن اللحظات الأولى من الإطلاق، وأنه يتحمل ضغط 100 وحدة جو، ودرجة حرارة 3 آلاف درجة سانتيغراد".

وتابعت، أن هذا "يساهم في الحد من قدرة الرادارات على اكتشافه، مما يجعله قادرا على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخية بسهولة".

وأضافت: "الميزة الأخرى في استخدام ألياف الكربون، تتمثل في تخفيف وزن الصاروخ وإكسابه سرعة أكبر، وبالتالي زيادة مداه، وبالمقارنة مع صاروخ فاتح- 110، الذي استخدم فيه الغلاف الفلزي، فإن "رعد-500" يزن نصف وزن صاروخ فاتح- 110، فيما ازداد مداه 200 كيلومتر ليصل إلى 500 كيلومتر".

المصدر: "فارس نيوز"