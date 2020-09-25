تحطم مقاتلة "ميغ-21" صربية ومصرع طاقمها

تحطمت مقاتلة "ميغ-21" تابعة لسلاح الجو الصربي قرب مدينة لوزنيكا غربي البلاد، وقتل طاقمها المكون من طيارين.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الصربية اليوم، أن "اثنين من الطيارين في سلاح الجو الوطني قتلا نتيجة سقوط طائرتهما "ميغ 21" قرب قرية براسينا أثناء مهمة اعتيادية".

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة المنكوبة، سقطت قرب الحدود مع البوسنة والهرسك، وتسبب سقوطها بجرح أحد المدنيين.

ووفقا لوسائل الإعلام الصربية دخلت هذه المقاتلة الخدمة في الجيش اليوغوسلافي عام 1986.

وخضعت للصيانة عام 2016 في شركة Moma Stojanovic الصربية، وبعد ذلك لم يتم استخدامها لمدة عامين.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم تمديد فترة خدمة الطائرات من هذا النوع، لتعمل في صربيا حتى عام 2025.

المصدر: تاس