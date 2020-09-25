 
مباشر

غورباتشوف يشيد بالمحتجين في بيلاروس

أخبار العالم

غورباتشوف يشيد بالمحتجين في بيلاروس
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osxx

تحدث ميخائيل غورباتشوف أول وآخر رئيس للاتحاد السوفيتي عن موقفه من الاحتجاجات المتواصلة في بيلاروس، مشيدا بالمشاركين فيها.

إقرأ المزيد
غورباتشوف يحدد خطأ لوكاشينكو
غورباتشوف يحدد خطأ لوكاشينكو

وصرح غورباتشوف في مقابلة مع صحيفة "بوديوم" بأنه يتابع عن كثب الوضع في بيلاروس، وأشاد  بالرافضين لرئيسها، ألكسندر لوكاشينكو.

وقال آخر زعيم للاتحاد السوفيتي عن بيلاروس "جمهوريتي العزيزة والبيلاروس الذين أحبهم! أعرف الكثير عنهم، منذ تلك الأوقات التي جاؤوا فيها لكسب قوتهم في إقليم ستافروبول".

وامتدح غورباتشوف مجددا المحتجين قائلا: "أحسنتم أيها البيلاروس، الآن أصبحت لديهم شخصية. هذا حسن جدا. أنا أتابع باهتمام".

 وواصل الثناء على الاحتجاجات بقوله: "اليوم يصفون ما حدث في اليوم السابق. حسنا هذا هو الشيطان. أعتقد أن الأمر لن يمر بهذه السهولة، ما حدث هذه الأيام، وكيف تشكلت الانتخابات ... تفتح قضية هائلة، لكنها لا تزال بحاجة إلى الكثير من الجهد. كل ما يجري لشباب الحاضر".

غورباتشوف كان دعا قبل أكثر من سنتين إلى عودة الاتحاد السوفيني في شكل جديد، مشيرا حينها إلى إمكانية إقامة تحالف داخل حدود الاتحاد السوفيتي السابقة.

ورأى أن الدول التي ضمن الاتحاد السوفيتي يمكن أن تشكل اتحادا "طوعيا" داخل الحدود القديمة، إلا أنه شدد على عدم إمكانية استعادة الاتحاد السوفيني، بل تأسيس مجرد اتحاد.

المصدر: pravda.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا