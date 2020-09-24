وسائل إعلام: نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لبناء 5 آلاف وحدة استيطانية في الضفة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لاجتماع "مجلس التخطيط الأعلى" للمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكشفت "القناة السابعة" الإسرائيلية، أن "نتنياهو وافق على الاجتماع بعد الـ10 من أكتوبر المقبل، للمصادقة على أكثر من 5000 وحدة سكنية، بعد تجميد التخطيط والبناء في الضفة الغربية منذ فبراير الماضي، حتى لا يعرض اتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين للخطر".

وأشارت إلى أنه "جرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات بين مسؤولي المستوطنات في الضفة الغربية ونتنياهو، حيث طالبوه بإنهاء التجميد بل وهددوا بالخروج باحتجاجات واسعة النطاق ضده".

المصدر: "معا"