نتنياهو: نعيش ساعات طوارئ وطنية في حرب كورونا

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الصحية، مشيرا إلى أن الإسرائيليين يعيشون ساعات طوارئ بسبب كورونا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "نعيش ساعات طوارئ وطنية.. هي حرب كورونا".

وأضاف، أن "الخطوات المتخذة ليست سهلة، لكنها من أجل حماية حياة الجميع.. هناك ضوء في نهاية النفق".

وشدد على ضرورة أن يعي المواطنون أهمية الإغلاق الجديد الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية الأسبوعين القادمين، في ظل زيادة الإصابات بالفيروس.

واتهم نتنياهو زعيم المعارضة يائير لابيد، بأنه "يعرض حياة المواطنين للخطر من خلال الدعوات لاستمرار المظاهرات".

واتخذت الحكومة الإسرائيلية أمس الأربعاء، قرارا بفرض إغلاق شامل في إسرائيل اعتبارا من يوم غدا الجمعة ولمدة أسبوعين، في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي اتخاذ هذا القرار بعد أن سجلت إسرائيل الأربعاء عددا غير مسبوق للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لامست الـ7000 حالة.

المصدر: RT