سفير بيلاروس: تم إلغاء زيارة الرئيس الأوكراني

قال إيغور سوكول، سفير بيلاروس لدى أوكرانيا، اليوم، إن كييف طلبت تأجيل منتدى مناطق بيلاروس وأوكرانيا في غرودنو، الذي كان مقررا عقده في أكتوبر، وذلك لمدة عام واحد.

ونوه بأنه كان من المقرر، أن يشارك الرئيس فلاديمير زيلينسكي في هذه الفعالية.

وأضاف السفير، في مقابلة صحفية: "تم التخطيط لعقد منتدى أقاليم بيلاروس وأوكرانيا في غرودنو في أكتوبر المقبل، ليكون حدثا مركزيا على المسار الثنائي. أود أن أؤكد أنه كان منذ البداية يتسم بطبيعة اقتصادية بحتة".

وأشار السفير، إلى أنه تم خلال ذلك بحث موضوع ترتيب زيارة رسمية يقوم بها فلاديمير زيلينسكي إلى بيلاروس خلال المنتدى".

وتابع السفير القول: "لكن قبل أيام فقط، تقدم الجانب الأوكراني إلينا بمبادرة لتأجيل المنتدى إلى عام 2021".

المصدر: تاس