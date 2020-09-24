محكمة كوسوفو تعلن اعتقال مشتبه بارتكابه جرائم حرب

أعلنت محكمة كوسوفو المتخصصة، وهي محكمة دولية تنظر في جرائم الحرب، أن سلطات الادعاء ألقت القبض على المشتبه به صالح مصطفى، بناء على أوامرها، في كوسوفو وأنه يجري نقله إلى هولندا.

وقالت المحكمة في بيان مقتضب اليوم الخميس إنها أكدت لائحة الاتهام الموجهة لمصطفى، لكنها لم تذكر تفاصيل التهم.

وأضافت "جار نقل السيد مصطفى إلى مركز الاحتجاز التابع لمحكمة كوسوفو المتخصصة في لاهاي وسيمثل أمام قاضي الإجراءات التمهيدية على الفور".

وكان مصطفى، الذي سيصبح أول مشتبه به رهن الاحتجاز، قائدا كبيرا في جيش تحرير كوسوفو خلال حرب كوسوفو بين عامي 1999 و1998.

إقرأ المزيد

وتشكلت المحكمة في لاهاي عام 2015 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والفظائع خلال انتفاضة كوسوفو ضد حكم الصرب بين عامي 1999 و1998.

في يونيو أصدر المدعي العام بالمحكمة لائحة اتهام ضد رئيس كوسوفو هاشم تاجي بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها ما يقرب من 100 جريمة قتل، في قرار لم يتم تأكيده بعد من قبل قاض.

وزار تاجي، الذي ينفي ارتكابه أي مخالفات، لاهاي في يوليو للمثول أمام مدعين دوليين.

المصدر: "رويترز"