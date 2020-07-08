رئيس كوسوفو يتوجه إلى لاهاي للرد على اتهامات بجرائم حرب

قال رئيس كوسوفو هاشم تاجي، إنه سيتوجه إلى هولندا في 13 يوليو ليمثل أمام مدعين دوليين للرد على اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب مع صربيا.

وكتب تاجي على صفحته بـ"فيسبوك" اليوم الأربعاء: "أود أن أبلغكم بأنني سأتوجه يوم الاثنين إلى لاهاي بدعوة من مكتب المدعي الخاص لاستجوابي".

وأضاف: "في الوقت الذي يواجه فيه مواطنو بلادي وأواجه فيه أيضا العدالة الدولية بكرامة وشرف، أدعوكم إلى الوحدة أمام التحديات التي يواجهها بلدنا".

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وكان مكتب المدعي الخاص في لاهاي قد أعلن في 24 يونيو الماضي عن توجيه اتهامات لهاشم تاجي ورئيس البرلمان السابق قدري فيسيلي وآخرين بالقتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب فيما رفض كل من تاجي وفيسيلي الاتهامات الموجهة إليهما.

وأنشئت المحكمة المتخصصة في لاهاي عام 2015 لمحاكمة مسلحي "جيش تحرير كوسوفو" المتهمين بارتكاب فظائع خلال الحرب ضد صربيا، التي أفضت إلى إعلان إقليم كوسوفو استقلاله من طرف واحد.

المصدر: رويترز