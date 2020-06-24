محكمة دولية تتهم رئيس كوسوفو بارتكاب جرائم حرب

قدمت محكمة خاصة في لاهاي تعنى بكشف المسؤولين عن جرائم حرب ارتكبها عناصر "جيش تحرير كوسوفو"، لائحة اتهام ضد رئيس كوسوفو هاشم تاجي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال مكتب المدعي الخاص للمحكمة في بيان اليوم الأربعاء، إن لائحة الاتهام هذه، التي تشمل ما يقرب من 100 جريمة قتل، "هي نتيجة تحقيق مطول وتعكس عزم مكتب النائب الخص على أن يتمكن من إثبات جميع التهم بما لا يدع مجالا للشك".

وذكر اليبان أن "آخرين"، بمن فيهم قدري فيسيلي، الرئيس السابق لبرلمان كوسوفو، تم اتهامهم أيضا.

إقرأ المزيد

وحسب البيان، فإن تاجي وفيسيلي "قاما بحملة سرية لإبطال القانون الذي أنشأ المحكمة وإعاقة عمل المحكمة بأي شكل في محاولة لضمان عدم مثولهما للعدالة".

وسبق أن نفى تاجي وفيسيلي، وهما قائدان سابقان في "جيش تحرير كوسوفو"، تورطهما في أي جرائم حرب خلال نزاع أواخر التسعينيات. ولم يذكر مكتب المدعي الخاص تفاصيل عن جرائم الحرب المفترضة.

ومن المقرر أن يسافر تاجي إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع لإجراء أول جولة من المحادثات بوساطة أمريكية مع صربيا بشأن تطبيع العلاقات، وهو أحد الشروط الرئيسة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكل من البلدين للانضمام إلى التكتل.

يذكر أن هذه المحكمة تعتمد قانون كوسوفو مرجعا لها، في حين تتشكل من قضاة دوليين، وتتخذ لاهاي الهولندية مقرا لها، وذلك إلى حد ما ضمان حماية الشهود، بعد أن تميزت بعض التحقيقات السابقة التي شملت ضباط كبار في "جيش تحرير كوسوفو" بمحاولات ترهيب الشهود.

ولم تتم إدانة أي شخصية بارزة في "جيش تحرير كوسوفو" بارتكاب جرائم حرب حتى الآن، بينما أدين العديد من كبار قادة قوات الأمن الصربية وسجنوا بسبب جرائم حرب في صراع كوسوفو من قبل محكمة منفصلة أسستها الأمم المتحدة ليوغوسلافيا السابقة.

المصدر: "رويترز"