سيئول ترفع درجة تأهب الجيش على خلفية مقتل مسؤول كوري جنوبي برصاص الشمال

رفع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، حالة تأهب الجيش، على خلفية اتهام سيئول قوات كوريا الشمالية بقتل مسؤول كوري جنوبي وإحراق جثته.

وأكد المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، كانغ مين-سوك، اليوم الخميس، أن مون "أمر الجيش بتعزيز وضعه الأمني والاستعداد بشكل كامل لحماية أرواح الناس وسلامتهم"، حسب وكالة "يونهاب" الرسمية.

إقرأ المزيد

ونقل المتحدث عن الرئيس مون وصفهه الحادث بأنه "مروع ولا يمكن التسامح معه لأي سبب"، مشيرا إلى أن رئيس كوريا الجنوبية حث بيونغ يانغ على "اتخاذ إجراءات مسؤولة" فيما يتعلق بالقضية.

ولفت المتحدث إلى أن هذه الرسالة جاءت بعد تلقي مون إحاطة بشأن نتائج جلسة مجلس الأمن القومي في وقت سابق من اليوم.

من جانبه، شدد المتحدث باسم وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، يو سانغ-كي، على أن هذا الحادث "يرقى إلى صب الماء البارد على صبرنا المستمر وجهودنا للمصالحة والسلام بين الكوريتين ويتعارض بشكل مباشر مع تطلعات شعبنا"، مطالبا بيونغ يانغ بـ"الكشف بوضوح عن مرتكبي الحادث واتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا".

وأعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم، أن قوات جارتها الشمالية أطلقت النار وقتلت مسؤول مصايد أسماك كوريا جنوبيا يبلغ من العمر 47 عاما، بعد أن انجرف إلى المياه الكورية الشمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

المصدر: يونهاب