بيسكوف: بوتين هنأ لوكاشينكو بفوزه في الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبعث بتهنئة لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة تنصيبه، لأنه هنأه قبل ذلك على فوزه بالانتخابات.

وذكر المتحدث باسم الكرملين أن "الرئيس الروسي، هنأ لوكاشينكو على فوزه في الانتخابات عبر الهاتف، ثم شخصيا خلال زيارة العمل الأخيرة التي قام بها الرئيس البيلاروسي إلى سوتشي".

وأشار بيسكوف، إلى أنه، "ليس هناك (بروتوكول) إلزامي للتهنئة بالتنصيب، لأن التهنئة بالفوز حدثت قبل ذلك".

في 23 سبتمبر، شهدت مينسك حفل تنصيب لوكاشينكو، الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس بنسبة 80.10٪ من الأصوات. واحتلت سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثاني في الانتخابات بنسبة 10.12٪. لكنها لم تقبل نتائج التصويت، وبعد ذلك، انطلقت الاحتجاجات في البلاد بتنظيم من المعارضة البيلاروسية.

المصدر: تاس