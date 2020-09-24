الصين: نحترم خيار شعب بيلاروس

قال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تحترم الخيار الذي اتخذه شعب بيلاروس.

وأضاف الدبلوماسي الصيني، معلقا خلال موجز صحفي اليوم، على حفل تنصيب الكسندر لوكاشينكو يوم الأربعاء: "نحن نحترم خيار شعب بيلاروس".

وأدى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم أمس اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، خلال مراسم تنصيب أقيمت في قصر الاستقلال بمينسك دون الإعلان مسبقا.

وأكدت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية "بيلتا"، أن لوكاشينكو تولى رسميا مهام منصب رئيس البلاد لولاية سادسة على التوالي، مشيرة إلى أن مراسم التنصيب أقيمت بحضور بضع مئات من الأشخاص، بمن فيهم كبار المسؤولين وأعضاء في مجلس النواب ومجلس الجمهورية ومسؤولون فدراليون ومحليون ومدراء وسائل إعلام رسمية، بالإضافة إلى شخصيات مرموقة في مجال العلم والثقافة والرياضة.

وذكرت "بيلتا"، أن لوكاشينكو تعهد خلال ذلك بخدمة شعب بيلاروس واحترام وحماية حقوق وحريات مواطنيها والالتزام بدستورها والدفاع عنه وأداء مهامه "بضمير حي".

المصدر: وكالات