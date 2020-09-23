ترامب يفرض عقوبات على "الروم" و"السيغار" من كوبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على كوبا، بما في ذلك قيود إضافية على استيراد المشروبات الروحية والسجائر من هذه البلاد.

وصرح ترامب أثناء حفلة تكريم المشاركين في "غزو خليج الخنازير" عام 1961 في البيت الأبيض بأن القيود الجديدة التي تفرضها الخزانة الأمريكي تأتي ضمن إطار "صراعنا المتواصل ضد القمع الشيوعي"، موضحا أن هذه العقوبات ستشمل أيضا منع المسافرين الأمريكيين من النزول في الممتلكات التابعة للحكومة الكوبية.

وأكدت الخزانة الأمريكية في بيان لها أن العقوبات الجديدة تأتي بهدف حرمان الحكومة الكوبية من الاستفادة من مصادر التمويل الخاصة بها.

وأوضحت الوزارة أن القيود الجديدة تشترط المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات المقامة في كوبا، بالحصول على ترخيص خاص، وتطال أيضا الفعاليات الفنية والرياضية والمعارض الثقافية وورشات العمل، علاوة على أنشطة المستشفيات.

المصدر: رويترز + RT