إندونيسيا تسجل قفزة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن رصدها أكبر زيادة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، منذ بداية الجائحة.

وأكدت وزارة الصحة الإندونيسية تسجيل 4465 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، مقابل 4071 إصابة في اليوم السابق، وسيصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في أكبر دولة إسلامية على مستوى العالم من حيث عدد السكان 257388 حالة مؤكدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في إندونيسيا خلال اليوم الأخير بـ140 حالة وفاة جديدة، بعد رصد السلطات الصحية زيادة غير مسبوقة بـ160 وفاة أمس، وأصبح المجموع الكلي للوفيات في هذه البلاد 9977، أي أكبر حصيلة في منطقة جنوب شرق آسيا.

المصدر: رويترز