ترامب: قضينا على خلافة "داعش" 100% وقتلنا الإرهابي رقم 1 في العالم سليماني

استعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة الأممية، إجراءات بلاده في "مكافحة الإرهاب"، متحدثا عن "القضاء على داعش" واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وقال ترامب، في كلمة عبر الفيديو ألقاها اليوم الثلاثاء أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة: "يجب على الأمم المتحدة، لكي تكون منظمة أكثر فعالية، أن تركز على اهتمامها على المشاكل الحقيقية للعالم، وهي الإرهاب، واضطهاد النساء، والعمل الإجباري، وتهريب المخدرات والبشر والتهريب الجنسي والاضطهادات الدينية والتطهيرات العرقية".

وتابع ترامب: "نعرف أن ازدهار أمريكا يمثل أساسا للحرية والأمن في كل أنحاء العالم".

وأردف: "انسحبنا من الصفقة النووية المروعة مع إيران وفرضنا عقوبات قاسية على أبرز دولة في العالم تمول الإرهاب".

وقال: "قضينا على خلافة داعش 100% وقتلنا مؤسسه وزعيمه البغدادي، وصفينا الإرهابي رقم 1 في العالم قاسم سليماني".

المصدر: RT