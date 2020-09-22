أردوغان للجمعية العامة الأممية: يجب حل قضية برنامج إيران النووي عبر الحوار وفقا للقانون الدولي

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب حل قضية برنامج إيران النووي، "عبر الحوار ووفقا للقانون الدولي".

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، في رسالة عبر الفيديو للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نؤيد ضرورة حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني من خلال مراعاة القانون الدولي وعن طريق الحوار والدبلوماسية".

وأضاف الرئيس التركي: "أكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة بالاتفاق النووي)، والتي تقدم إسهامات جادة للأمن الإقليمي والعالمي".

وفرضت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وأطراف أخرى "متورطة" في البرنامج النووي وإنتاج الأسلحة في إيران، وذلك في إطار تأكيد موقف إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، القاضي باستئناف الإجراءات التقييدية الدولية ضد طهران على الرغم من معارضة الجهات المتبقية في الصفقة النووية وأغلبية أعضاء مجلس الأمن، لا سيما أن واشنطن انسحبت من الاتفاق يوم 8 مايو 2018.

المصدر: وكالات