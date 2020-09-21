ظريف: من يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها

حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أي عدوان عسكري ضد بلاده، وذلك عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ40 لاندلاع الحرب بين إيران والعراق.

We commemorate our fallen heroes—40 yrs after Saddam’s invasion & start of 8 yr Iran-Iraq war. We stood tall, with the world supporting the aggressor—even w/ chemical weapons.



Let's remember:

-We can only rely on ourselves;

-Those who start a war don’t end it;

-War has no winner — Javad Zarif (@JZarif) September 21, 2020

وكتب ظريف: "نحيي ذكرى أرواح أبطالنا الذين سقطوا.. بعد مرور 40 عاما على اجتياح صدام واندلاع الحرب الإيرانية العراقية، التي دامت 8 أعوام. ووقفنا شامخين رغم أن العالم كله كان يدعم المعتدي، حتى بعد استخدامه أسلحة كيميائية".

وأضاف ظريف: "دعونا نتذكر.. لا خيار أمامنا سوى الاعتماد على الذات، ومن يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها؛ لا يوجد فائز في حرب".

المصدر: RT