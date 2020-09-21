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ظريف: من يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها

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ظريف: من يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها
Reuters Dalati Nohra/Handout via REUTERS
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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حذر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، من أي عدوان عسكري ضد بلاده، وذلك عبر تغريدة نشرها في "تويتر"، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ40 لاندلاع الحرب بين إيران والعراق.

وكتب ظريف: "نحيي ذكرى أرواح أبطالنا الذين سقطوا.. بعد مرور 40 عاما على اجتياح صدام واندلاع الحرب الإيرانية العراقية، التي دامت 8 أعوام. ووقفنا شامخين رغم أن العالم كله كان يدعم المعتدي، حتى بعد استخدامه أسلحة كيميائية".

وأضاف ظريف: "دعونا نتذكر.. لا خيار أمامنا سوى الاعتماد على الذات، ومن يبدأ حربا لا يكون هو من ينهيها؛ لا يوجد فائز في حرب".

المصدر: RT

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