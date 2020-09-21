الحصيلة الرسمية لضحايا كورونا في المكسيك تلامس الـ73.5 ألف وفاة

سجلت حصيلة الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في المكسيك تراجعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة مع اليوم السابق.

وأكد نائب وزير الصحة المكسيكي، هوغو لوبيس غاتيل، أثناء مؤتمر صحفي يومي عقده الأحد، رصد 235 وفاة و3542 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة، مقابل 455 وفاة و5167 إصابة أعلن عنها السبت.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المكسيك منذ بداية الجائحة 697663 إصابة منها 73493 حالة وفاة، لكن المسؤول حذر من أن الحصيلة الحقيقية تتجاوز هذه الأرقام بشكل ملموس.

المصدر: رويترز