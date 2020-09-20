ظريف يهاجم بومبيو بسبب "تهديده بمعاقبة العالم"

وصف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بـ"الكاذب والمخادع والسارق"، قائلا إنه "هدد العالم بسبب رفضه إعادة العقوبات ضد إيران".

وقال ظريف، في تغريدتين نشرهما اليوم الأحد عبر حسابه في موقع "تويتر": "العالم يؤكد أنه لن تتم إعادة أي عقوبات من قبل مجلس الأمن. لكن السيد كذبنا وخدعنا وسرقنا يهدد بمعاقبة العالم الذي يرفض العيش في واقعه الموازي".

واعتبر ظريف أن على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "أن يغير نهجه قبل أن يحول بومبيو إلى مصدر سخرية عالمي".

The world says NO Security Council sanctions were restored.



But Mr. "We lied, We cheated, We stole" threatens to punish a world that refuses to live in his parallel universe.@realDonaldTrump should change tack before @SecPompeo further turns #MAGA into a global laughing stock. pic.twitter.com/PeOgJRR2SZ — Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2020

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "المشكلة مع المهوسين بالأساطير، الذين لا يستطيعون أن يساعدوا أنفسهم في التعامل مع كذبهم المرضي، تتمثل في أنهم عمليا يفقدون أنفسهم في شبكة الخداع التي يصنعوها بذاتهم".

The issue with mythomaniacs— who just can't help themselves in their pathological lying—is that they actually get lost in their own web of deceit.



Exhibit A: pic.twitter.com/7CVpVaRGcs — Javad Zarif (@JZarif) September 20, 2020

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وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ليلة السبت إلى الأحد، عن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بمبادرة أحادية من واشنطن، وذلك بحجة أن طهران كانت تنتهك معايير الصفقة النووية مع "سداسية" الوسطاء الدوليين، فيما هدد الأطراف التي لن تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات التقييدية بأنها "ستواجه عواقب".

ومع أن نص الاتفاق النووي يتضمن آلية لإعادة العقوبات، إلا أن سائر الأعضاء المحوريين في مجلس الأمن الدولي يعتقدون أنه لا يحق للولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنها انسحبت من الصفقة النووية مع إيران من جانب واحد في مايو 2018.

المصدر: RT