وسائل إعلام برازيلية: بولسونارو يجري عملية جراحية الأسبوع القادم

أفادت وسائل إعلام برازيلية بأن رئيس البلاد جايير بولسونارو سيخضع الأسبوع القادم لعملية جراحية.

ونقلت تقارير صحفية برازيلية عن مصادر حكومية تأكيدها أن بولسونارو سيجري الجمعة القادم عملية استخراج حصاة من المثانة.

وأكدت صحيفة Estado de S.Paulo اليومية، نقلا عن مصادر طبية ورئاسية، أن العملية ستتطلب نقل بولسونارو إلى مستشفى ليوم أو اثنين.

ورفض مكتب الرئيس البرازيلي التعليق على الموضوع بطلب من وسائل إعلام.

وأعلن بولسونارو أواخر أغسطس أنه سيضطر إلى الخضوع لعملية استخراج حصاة كلوية، وقال لاحقا إن الحديث يدور في الواقع عن حصاة مثانية يعاني منها منذ خمس سنوات.

وذكر بولسونارو أن تلك الحصاة تزيد عن فولة من حيث الحجم.

وخضع بولسونارو لعدة عمليات جراحية منذ تعرضه لعملية طعن خلال حملته الانتخابية عام 2018.

المصدر: رويترز