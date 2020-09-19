روسيا تعلق على تقارير حول تخطيط بيونغ يانغ لإطلاق صواريخ من غواصة

أكد مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشوف، أن روسيا لا تمتلك معلومات تؤكد صحة تقارير مفادها أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء إطلاقات صاروخية من غواصة.

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وقال إيليتشوف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات. يجب توخي الحذر في التعامل مع تحليلات كهذه تتعلق بالمواضيع الحساسة، فكثيرا ما تكون وراءها أهداف سياسية محددة".

وأضاف: "بشكل عام، من الواضح أن خطوات حادة محتملة من قبل كوريا الشمالية ستزيد الأمور تعقيدا، وهي أدت مرارا في الماضي إلى إطلاق دوامة العقوبات. لكن الأمن الإقليمي لا يتوقف على تحركات بيونغ يانغ وحدها. لذلك ندعو جميع الأطراف المعنية للاسترشاد بمصالح السلام والاستقرار قبل أي شيء آخر، وإبداء أقبر قدر ممكن من المسؤولية في السلوك".

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث أمريكي، قد أفاد في وقت سابق هذا الشهر بأن صور الأقمار الصناعية لحوض بناء السفن في كوريا الشمالية أظهرت نشاطا يشير إلى استعدادات لاختبار صاروخ باليستي متوسط المدى تطلقه غواصات.

المصدر: "نوفوستي"