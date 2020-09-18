إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن دون أن تظهر عليه أعراض وإنه سيواصل أداء مهامه.

وذكر لومير في بيان على تويتر أنه سيعزل نفسه في المنزل، مضيفا: "سأبقى في العزل لمدة سبعة أيام".

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 13215 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ما يعتبر رقما قياسيا جديدا في البلاد منذ بدء انتشار الوباء.

وسجلت الصحة الفرنسية أيضا 123 حالة وفاة جديدة بالفيروس اليوم الجمعة، لتصل حصيلة ضحايا الفيروس إلى 31249 شخصا.

J’ai été testé positif à la COVID-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l’isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l’isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

المصدر: وكالات