 
مباشر

بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيدرس مشروعي قانونين بشأن بضائع صينية أنتجت بعمالة قسرية

أخبار العالم

بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيدرس مشروعي قانونين بشأن بضائع صينية أنتجت بعمالة قسرية
Reuters
رئيسة مجلسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/orj3

قالت رئيسة مجلسة النواب الأمريكي إن المشرعين الأمريكيين سيدرسون مشروعي قانونين الأسبوع المقبل بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها عمالة قسرية من إقليم شينجيانغ الصيني.

إقرأ المزيد
بيلوسي: الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط
بيلوسي: الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط

وقالت نانسي بيلوسي: "إذا أحجمنا عن التحدث بجرأة عن حقوق الإنسان في الصين بسبب مصالح تجارية، فسنفقد تماما السلطة الأخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".
ويقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، ويلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا