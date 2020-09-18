بيلوسي: مجلس النواب الأمريكي سيدرس مشروعي قانونين بشأن بضائع صينية أنتجت بعمالة قسرية

قالت رئيسة مجلسة النواب الأمريكي إن المشرعين الأمريكيين سيدرسون مشروعي قانونين الأسبوع المقبل بشأن البضائع التي استخدمت في صناعتها عمالة قسرية من إقليم شينجيانغ الصيني.

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وقالت نانسي بيلوسي: "إذا أحجمنا عن التحدث بجرأة عن حقوق الإنسان في الصين بسبب مصالح تجارية، فسنفقد تماما السلطة الأخلاقية للتحدث عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".

ويقترح أحد مشروعي القانونين فرض قيود على الواردات، ويلزم الآخر الشركات الأمريكية المطروحة للتداول بالكشف عن سلاسل إمداداتها.

المصدر: رويترز