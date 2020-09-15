 
مباشر
عاجل
دوي صفارات الإنذار بجنوب إسرائيل بسبب إطلاق صواريخ من غزة أثناء مراسم توقيع الاتفاق مع الإمارات

بيلوسي: الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط

أخبار العالم

بيلوسي: الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط
Reuters Joshua Roberts
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oqri

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيلوسي إن الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
مراسلنا: نتنياهو يلتقي ترامب في جلسة مغلقة قبل توقيع
مراسلنا: نتنياهو يلتقي ترامب في جلسة مغلقة قبل توقيع "اتفاق السلام" مع الإمارات

وجاءت تصريحات بيلوسي في معرض تعليقها، اليوم الثلاثاء، على مسألة بيع طائرات "إف-35" الأمريكية لدولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لا مانع له لبيع هذه الطائرات للإمارات موضحا أنه أنه سيكون على استعداد لبيع نفس أنظمة الأسلحة المباعة لإسرائيل لدول أخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ثروة المنطقة وقال إنها ستكون مفيدة للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا