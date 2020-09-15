بيلوسي: الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بيلوسي إن الكونغرس يريد ضمان أن تحتفظ إسرائيل بتفوقها العسكري في الشرق الأوسط.

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وجاءت تصريحات بيلوسي في معرض تعليقها، اليوم الثلاثاء، على مسألة بيع طائرات "إف-35" الأمريكية لدولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن لا مانع له لبيع هذه الطائرات للإمارات موضحا أنه أنه سيكون على استعداد لبيع نفس أنظمة الأسلحة المباعة لإسرائيل لدول أخرى في الشرق الأوسط، مشيرا إلى ثروة المنطقة وقال إنها ستكون مفيدة للولايات المتحدة.

المصدر: رويترز