نتنياهو يهدد دولا في المنطقة بعد توقيعه اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دولا في المنطقة بضرب من يمس بإسرائيل، في إطار حديثه عن اتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين.

ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الجمعة، أوضح من خلالها أن إسرائيل صنعت عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط، مدعيا أن محاولات "إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا".

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وذكر أن إسرائيل تعمل على توسيع دائرة التطبيع لتشمل دولا أخرى.

وقال نتنياهو ان ما وصفها بالثمار الأولية لاتفاقيتي التطبيع مع الإمارات والبحرين ستكون" سريعة جدا" .

أطلقنا عصرا جديدا من السلام في الشرق الأوسط ومحاولات إيران ووكلائها في غزة لبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعا. سنضرب كل من يمس بنا وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولا أخرى وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى! — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) September 18, 2020

المصدر: RT