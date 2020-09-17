وفاة مريضة جراء هجوم سيبراني على مستشفى ألماني

تحقق السلطات الألمانية في هجوم سيبراني استهدف المستشفى التابع لجامعة هاينرش هاينه في مدينة دوسلدورف، غرب البلاد، وتسبب بشكل غير مباشر في وفاة مريضة.

وأكدت سلطات ولاية شمال الراين-وستفاليا أن الهجوم الذي شنه هاكرز مجهولون الخميس الماضي بهدف ابتزاز الجامعة أدى إلى انهيار الشبكة المعلوماتية الإلكترونية الخاصة بمستشفى الجامعة.

وأسفر ذلك عن وقوع اضطرابات حادة في أنشطة سابع أكبر مستشفى في الولاية، مما جعله يضطر إلى تقليص عدد المرضى فيه بشكل عاجل من نحو ألف إلى 550 مريضا، وتخفيض عدد العمليات الجراحية التي تجرى فيه يوميا من 70-120 حتى 10-15 فقط.

وكان بين المرضى الذين تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى بشكل اضطراري امرأة في حالة خطرة توفت نتيجة نقلها إلى مستشفى مدينة فوبرتال ليل 11 على 12 سبتمبر.

وأقر متحدث باسم المستشفى لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ." بأن المستشفى لا يزال عاجزا عن مواصلة أنشطته بصورة اعتيادية بسبب استمرار تعطل شبكته الإلكترونية.

وتمكنت الشرطة من التواصل مع الهاكرز وإبلاغهم بأن هجومهم يعيق أنشطة المستشفى، وهم سلموا إلى السلطات مفتاحا إلكترونيا يتيح معالجة المشكلة واستئناف المعلومات التي طالها الهجوم.

وأطلقت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القرصنة الإليكترونية والقتل غير العمد.

المصدر: وكالات ألمانية