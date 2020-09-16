 
مباشر

ترامب أم بايدن.. عرافون من بيرو يحاولون تحديد رئيس أمريكا المقبل

أخبار العالم

ترامب أم بايدن.. عرافون من بيرو يحاولون تحديد رئيس أمريكا المقبل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/or3d

استخدم عرافون في بيرو البخور والزهور وصور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصمه الديمقراطي جو بايدن في طقوس متوارثة للتنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وارتدى العرافون ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية وتوجهوا بالدعاء إلى باتشاماما - الأرض الأم، كي تسير الانتخابات الأمريكية في أجواء سلمية دون هجمات أو سحر أسود بين الخصمين.

وقالت أستاذة العرافين آنا ماريا سيميون خلال الطقوس التي أقيمت في غرفة خافتة الإضاءة بمبنى قديم وسط العاصمة ليما، إنها "تميل إلى بايدن".

وأضافت: "لهذا نطهره.. رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لإزاحته".

وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعبانا حيا فوق صور ترامب وبايدن.

وحمل كبير العرافين بابلو توريس الثعبان على كتفه بعد أن بخ سائلا غريبا من فمه على صورة ترامب وتمتم: "طاقات إيجابية للسيد دونالد ترامب".

وأضاف: "لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات إيجابية ومشاعر صادقة من أنصاره.. نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز. إنه فائز".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا