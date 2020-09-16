سفينة إنزال تابعة للبحرية الأمريكية تتوجه إلى البحر الأسود

انطلقت سفينة الإنزال الأمريكية السريعة Yuma قاصدة البحر الأسود، لدعم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وجاء في بيان نشره الأسطول السادس الأمريكي: "بدأت سفينة قيادة عمليات النقل البحري Yuma رحلتها شمالا متوجهة إلى البحر الأسود، لبدء عمليات بحرية دورية".

وذكر الأسطول السادس، أن السفن الحربية التابعة له، تنفذ عمليات بحرية دورية في البحر الأسود، "لدعم حلفائنا وشركائنا في المنطقة".

ويوم الثلاثاء، توجهت المدمرة الأمريكية "روزفلت" إلى البحر الأسود وعلى متنها أسلحة صاروخية موجهة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات ووسائط أسطول البحر الأسود الروسي، تتابع عن كثب تحركات السفن الأمريكية.

المصدر: تاس