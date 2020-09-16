دخان حرائق الغابات الأمريكية يصل أوروبا.. فيديو

أظهرت صور، التقطتها الأقمار الصناعية، الأربعاء، حجم الآثار الهائلة التي خلفتها حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، إذ وصل الدخان الناجم عنها إلى أوروبا.

وخلصت البيانات التي جمعتها خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة الغلاف الجوي، التابعة للاتحاد الأوروبي، إلى أن الدخان المتصاعد من الحرائق قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر عبر الغلاف الجوي إلى بريطانيا وأجزاء أخرى من شمال أوروبا.

وقال المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير بعض أنظمة مراقبة الأقمار الاصطناعية "كوبرنيكوس"، إن "الحرائق في كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن، انبعث منها ما يقدر بنحو 30.3 مليون طن متري (33.4 مليون طن) من غاز الكربون".

من جهته، قال كبير العلماء والخبير في حرائق الغابات في "كوبرنيكوس"، مارك بارينغتون، إن "حجم هذه الحرائق أعلى بكثير مما كانت عليه في أي من الأعوام الـ 18 السابقة، التي أوردتها بيانات المراقبة لدينا منذ عام 2003".

🔥#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️https://t.co/st70y5IwUCpic.twitter.com/h7MoM2IBKl — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) September 16, 2020

المصدر: "سبوتنيك"