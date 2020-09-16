إيران تحذر في رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من "مغبة أي مغامرة أمريكية"

بعث المندوب الإيراني الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، احتج فيها على تهديدات الرئيس الأمريكي الأخيرة.

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وحذر الدبلوماسي الإيراني في رسالته من "مغبة أي مغامرة أمريكية"، عادا التهديد الصادر عن ترامب " انتهاكا لمبادئ ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومنها المادة 2 التي تمنع صراحة التهديد أو استخدام القوة".

وتطرق تخت روانجي في رسالته أيضا إلى التهديدات الأمريكية السابقة، واغتيال قاسم سليماني، وعا مجلس الأمن الدولي إلى إرغام "أمريكا على إنهاء تهديداتها وسائر إجراءاتها اللاقانونية وسياساتها غير المسؤولة".

وحذر المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة من أن الولايات المتحدة "ستكون مسؤولة إزاء أي مغامرة محتملة ضد إيران"، مشددا على أن بلاده "سوف لن تتردد لحظة واحدة في الدفاع المشروع عن شعبها وأرضها ومصالحها".

ولفتت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إلى أن ترامب قال في تغريدتين على حسابه في "تويتر" مستندا إلى تقرير صحفي: "عطفا على التقارير الصحافية، ربما تخطط إيران لعملية اغتيال أو هجوم آخر على الولايات المتحدة، ردا على مقتل قاسم سليماني، الذي كان يخطط لهجوم على قوات أمريكية".

وتابع في ها السياق قائلا: "إن أي هجوم من جانب إيران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أقوى بألف مرة".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن ترامب استند إلى تقرير لموقع "بوليتيكو"، زعم أن إيران خططت لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا، ردا على اغتيال سليماني في غارة أمريكية في العراق مطلع العام الجاري.

وشددت الوكالة أيضا على أن ما وصفتها بـ "تخرصات وتبجحات ترامب"، بشأن مزاعم محاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في بريتوريا من قبل إيران، لا تستند على أي وثائق وأدلة، وقد نفتها طهران وحتى جنوب إفريقيا.

المصدر: إرنا