بالفيديو.. حريق هائل في ميناء أنكونا الإيطالي

اندلع فجر اليوم الأربعاء في ميناء أنكونا الإيطالي المطل على البحر الأدرياتيكي حريق هائل، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات بشرية جراءه.

وأكدت إدارة إخماد الحرائق المحلية أن 16 فريق إطفاء هرعت إلى التعامل مع الحريق الذي اندلع في الساعة 00.30 من الليلة الماضية تقريبا وطال عدة مستودعات في الميناء.

Incendio nel porto di Ancona pic.twitter.com/lUFfVgrwNL — @Jonathanpellegrini (@Jonp2978) September 16, 2020

وتسبب الحريق في ظهور عمود دخان أسود يمكن رؤيته عن بعد عدة كيلومترات.

وقررت السلطات المحلية، كإجراء احترازي، إغلاق مدارس وجامعات ومتنزهات المدينة، بالإضافة إلى المواقع الرياضية، وطالبت السكان بالامتناع عن فتح النوافذ.

ونقل موقع Adnkronos الإخباري عن موظف في فندق محلي تأكيده سماع ثلاثة انفجارات على الأقل في الميناء، وقوله إن ذلك أعاد إلى أذهان السكان المحليين الانفجار المدمر الذي هز في أغسطس الماضي مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكد الموقع أن فرق الإطفاء تمكنت حتى الآن من إخماد الحريق، لكن الدخان الأسود يواصل انتشاره في المدينة.

المصدر: وكالات