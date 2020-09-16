تركيا تتسلم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75

باشر الدبلوماسي التركي فولكان بوزكير مهامه الثلاثاء رئيسا للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسلم بوزكير رئاسة الجمعية العامة من النيجيري تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الـ74 في مراسم رسمية بمقر الأمم المتحدة.

وقال بوزكير في كلمة أمام الجمعية العامة، إن "جائحة كورونا أدت إلى تغيير خطط أعمال الدورة الـ75"، مشددا على "ضرورة تعزيز الثقة في المؤسسات الدولية والتضامن والتعاون في مواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية".

وأضاف، أن "أي دولة لا يمكنها أن تهزم هذه الجائحة بمفردها، وأن الخطوات الأحادية إنما تؤدي إلى تقوية الوباء"، مؤكدا أن "تعزيز الثقة بالتعاون متعدد الأطراف في إطار الأمم المتحدة، والثقة في المؤسسات الدولية، مسؤوليتنا المشتركة".

وانتخب بوزكير رئيسا للجمعية العامة بتأييد من 178 دولة، ليكون بذلك أول دبلوماسي تركي يتقلد هذا المنصب، إذ سيؤدي مهامه لغاية سبتمبر 2021.

المصدر: "الأناضول"