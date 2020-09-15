إصابة عشرات الأطفال إثر اصطدام حافلتهم بقطار في نيوزيلندا

أعلنت سلطات نيوزيلندا أن عشرات الأطفال أصيبوا بجروح صباح الأربعاء، جراء حادث مروري شمالي البلاد.

واصطدمت حافلة مدرسية بقطار في مدينة بانيثورب في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

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وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن ما بين 30 و40 طفلا تلقوا العلاج بعد إصابتهم بجروح متوسطة وطفيفة، وتم نقل 6 منهم إلى المستشفى في مدينة بالمرستون نورث، التي تعتبر أكبر مدينة في المنطقة.

من جهتها، أكدت الشرطة عدم وجود إصابات خطيرة بين الأطفال، لكنها أشارت إلى أن البعض كانوا بحاجة إلى علاج طبي، دون أن تحدد عددهم الدقيق.

المصدر: وكالات