وفاة قائد أول انقلاب عسكري في مالي

أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي الثلاثاء، أن القائد العسكري السابق موسى تراوري الذي أطاح بسلفه في انقلاب عام 1968، قد توفي عن 83 عاما.

وأطاح تراوري بموديبو كيتا أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مالي منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وحكم البلاد حتى عام 1991 عندما أطيح به بانقلاب عسكري أيضا.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكابتن جبريلا مايجا: "نعم، أستطيع أن أؤكد أنه توفي اليوم".

واتسم حكم تراوري الذي استمر 23 عاما بانتهاكات حقوقية واسعة النطاق، وفي عام 1993، أدين في مالي بقتل 106 أشخاص شاركوا في المظاهرات التي أدت إلى سقوطه، وحكم عليه بالإعدام، لكن تم تخفيف الحكم لاحقا قبل العفو عنه في 2002.

ووصل الرئيس الأخير المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا إلى السلطة عام 2013 على وعد بإنهاء الفوضى، لكن حكمه انتهى فجأة بانقلاب في 18 أغسطس الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية، في ثاني انقلاب عسكري في البلاد خلال 8 سنوات.

المصدر: "رويترز"