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إيران تدرس تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للبلاد

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إيران تدرس تعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية للبلاد
Reuters Photographer
فرز الأصوات في الانتخابات الإيرانية - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية في إيران علي حدادي، أن التعديلات الجديدة لقانون الانتخابات شددت على شرط حيازة المرشح شهادة الماجستير.

وقال حدادي اليوم الثلاثاء أن "اجتماع اليوم تناول إكمال دراسة مشروع تعديل مواد في قانون الانتخابات الرئاسية، وأن اللجنة البرلمانية ستبدأ بدراسة مشروع تعديل قانون انتخابات المجالس البلدية اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وأضاف: "عقب إكمال دراسة مشروع التعديل، فإن المشروع سيحال إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان وسيدرج على جدول أعماله للمصادقة عليه خلال الاجتماعات المفتوحة للنواب".

ولفت حدادي إلى أن "بعض البنود يحدد السن الأدنى للمرشحين الرئاسيين بـ45 والأقصى بـ75 عاما، وحيازة شهادة الماجستير لم يتم تغييرها وسيعلن عن التفاصيل النهائية لاحقا بعد إجراء التعديلات النهائية".

المصدر: "فارس نيوز"

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