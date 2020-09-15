"سالي" يغرق ساحل الخليج الأمريكي

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إعصار "سالي"، بدأ الليلة الماضية يغرق ساحل الخليج الأمريكي بالأمطار الغزيرة مصحوبا برياح عاتية.

ووفقا لتقرير مركز الأعاصير الوطني في نيويورك، بأنه فيما تباطأت أقصى سرعة للرياح المستمرة للعاصفة إلى 90 ميلا (145 كيلومترا) في الساعة، وهي الفئة 1 على مقياس سافير- سيمبسون، ازدادت السرعة مرة أخرى قبل الوصول إلى اليابسة، في حين تقع العاصفة على بعد 75 ميلا جنوب شرق مصب نهر المسيسيبي.

وهبت العاصفة الاستوائية "سالي" وانضمت لها عواصف "بوليت" و"رينيه" و"تيدي" و"فيكي" في المحيط الأطلسي، وهي المرة الأولى منذ عام 1971 التي تهب فيها خمس ظواهر طقسية هناك في وقت واحد.

ويعد "سالي" الإعصار الأخطر على الولايات المتحدة في الوقت الحالي، رغم أن إعصار "بوليت" قد يهدد الحياة في جزر الباهاما وجنوب الولايات المتحدة، كما يقول المركز الوطني للأعاصير.

المصدر: وكالات