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أول صورة لنافالني بعد استفاقته من الغيبوية

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أول صورة لنافالني بعد استفاقته من الغيبوية
Reuters
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نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني أول صورة له بعد استفاقته من الغيبوبة في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، التي دخلها إثر تعرضه لوعكة صحية ما زالت أسبابها غامضة.

وكتب نافالني عبر "إنستغرام" اليوم الثلاثاء أنه "لا يكاد يفعل شيئا"، لكنه "تمكن من التنفس بنفسه طوال يوم أمس بكامله"، وأن هذا الأمر "أعجبه كثيرا".

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جاء ذلك بعد أن أعلن مستشفى "شاريتيه" أمس الاثنين أن حالة نافالني مستمرة في التحسن، ولم يعد بحاجة للتنفس الصناعي، مضيفا أنه أصبح أكثر قدرة على الحركة، وأخذ ينهض من الفراش.

المصدر: RT

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