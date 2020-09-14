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إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين

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إنقاذ 30 مهاجرا غرق قاربهم قبالة كريت والبحث جار عن آخرين
Reuters
مهاجرون في البحر الأبيض المتوسط، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 30 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كريت مساء اليوم الاثنين.

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"اليونيفيل": إنقاذ 36 شخصا كانوا على متن مركب خارج المياه الإقليمية اللبنانية

ولم يتضح بعد ما إذا كان عدد المهاجرين الذين استقلوا القارب أكبر من هذا وقال خفر السواحل إن عملية إنقاذ جارية بمشاركة سفينتين تابعتين له وفرقاطة وطائرة هليكوبتر عسكرية.

وكانت قوات "​اليونيفيل​" العاملة في لبنان أعلنت اليوم الاثنين، أن سفينة​ تابعة لها أنقذت صباح اليوم 36 شخصا كانوا على متن قارب خارج ​المياه​ الإقليمية اللبنانية.

المصدر: رويترز

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