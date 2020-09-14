"اليونيفيل": إنقاذ 36 شخصا كانوا على متن مركب خارج المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت قوات "​اليونيفيل​" العاملة في لبنان، الاثنين، أن سفينة​ تابعة لها أنقذت صباح اليوم، 36 شخصا كانوا على متن قارب خارج ​المياه​ الإقليمية اللبنانية.

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وقال الناطق الرسمي باسم قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​ "​اليونيفيل​" ​أندريا تيننتي​، إن "​سفينة​ تابعة لقوة اليونيفيل البحرية قامت صباح اليوم بتحديد مكان قارب خارج ​المياه​ الإقليمية اللبنانية يحمل على متنه 37 شخصا، ولسوء الحظ أن أحدهم كان قد توفي".

وأشار تيننتي في بيان إلى أن "الأولوية بالنسبة لجنود حفظ ​السلام​ التابعين لليونيفيل تمثلت في إنقاذ الـ 36 شخصا، وضمان سلامتهم من خلال تقديم المساعدة الفورية".

وأبلغت قوات "اليونيفيل" البحرية، السلطات اللبنانية على الفور، ويتم حاليا تقديم العلاج الطبي الفوري لجميع الناجين على متن سفينة قوة "اليونيفيل" البحرية قبل نقلهم إلى السلطات اللبنانية.

من جهته، قال رئيس بعثة "اليونيفيل" وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول: "هذه حادثة مأساوية للغاية، ويبذل جنود حفظ السلام التابعون لقوة اليونيفيل البحرية قصارى جهدهم لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص. أولويتنا الأولى هي ضمان سلامة جميع الأشخاص الـ 36 الذين أنقذناهم للتو".

المصدر: الوطنية للإعلام