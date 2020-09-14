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الجيش اللبناني: وفاة عسكري رابع إثر المداهمة في البداوي ومقتل الإرهابي خالد التلاوي

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الجيش اللبناني: وفاة عسكري رابع إثر المداهمة في البداوي ومقتل الإرهابي خالد التلاوي
Reuters
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أعلن الجيش اللبناني أنه تمكن من تصفية زعيم الخلية الإرهابية التي قتلت 3 عسكريين لدى قيام دورية لمخابرات الجيش بعملية مداهمة شمالي البلاد، فيما توفي عسكري رابع لاحقا متأثرا بجراحه.

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وقال الجيش في بيان له اليوم الاثنين إن وحداته "طاردت الخلية الإرهابية التي فرت باتجاه محلة ​رشعين​ – طريق بنحي عند ​الساعة​ 3.30 فجرا، وعمدت إلى تطويق المحلة المذكورة حيث اختبأ الإرهابيون".

وتابع البيان أنه خلال العملية أقدم رأس الخلية الإرهابي خالد التلاوي "على إطلاق النار باتجاه أحد العسكريين الذي رد عليه بالمثل، ما أدى إلى مقتله على الفور"، فيما تجري ملاحقة أفراد المجموعة الإرهابية الآخرين لتوقيفهم.

وأفاد البيان بوفاة عسكري متأثرا بجروح بليغة أصيب بها جراء مداهمة الجيش منزل إرهابي مطلوب شمالي البلاد مساء الأحد، في عملية أدت إلى مقتل 3 عسكريين آخرين.

المصدر: وكالات

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