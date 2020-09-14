الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين خلال مداهمة منزل إرهابي مطلوب

أعلن الجيش اللبناني في بيان له مساء الأحد، أن 3 من عناصره لقوا مصرعهم بعد تعرضهم لإطلاق نار أثناء مداهمة منزل إرهابي مطلوب شمالي البلاد.

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وأوضح البيان أن دورية من مديرية مخابرات الجيش هوجمت بالنيران وقنبلة يدوية لدى مداهمتها المنزل الواقع قرب مدينة طرابلس في منطقة جبل البداوي-المنية، مما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة آخر بجروح خطرة.

وأضاف البيان أن قوى الجيش تقوم بملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

المصدر: وكالات