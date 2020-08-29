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إصابة 4 عسكريين لبنانيين على الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

إصابة 4 عسكريين لبنانيين على الحدود مع سوريا
Reuters
صورة أرشيفية
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أصيب 4 عسكريين لبنانيين فجر اليوم السبت إثر إلقاء قنبلة يدوية على دورية للجيش في منطقة المحفورة خراج بلدة عيحا قضاء راشيا الوادي، عند الحدود اللبنانية السورية.

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واصطدم مهربون بكمين للجيش، فرمى أحدهم قنبلة يدوية هجومية تسببت بجرح العسكريين، وتم نقلهم إلى مستشفيات راشيا واللبناني الفرنسي ودار الأمل الجامعي.

على إثر ذلك، تم تمشيط المنطقة الجبلية المذكورة، وألقى الجيش اللبناني القبض على ملقي القنبلة، ونقلته مخابرات الجيش في راشيا إلى أبلح للتحقيق معه، ومعرفة خلفيات نقل السلاح وتهريبه والضالعين به بين لبنان وسوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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