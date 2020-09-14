جنوب إفريقيا "ليست على علم" بتدبير إيران عملية اغتيال للسفيرة الأمريكية في بريتوريا

أكدت السلطات في جنوب إفريقيا، أنها ليست على علم بتحضير إيران مخططا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد، لانا ماركس.

إقرأ المزيد

ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب إفريقيا، لونغا نغكينغيليلي، في تصريح عبر الهاتف، حسبما نقلته وكالة "بلومبرغ"، التقارير الأمريكية حول هذا الموضوع بـ"المفاجئة" بالنسبة إلى بلاده، وقال المسؤول: علمنا بهذا التقرير فقط صباح اليوم".

وأضاف نغكينغيليلي أن وزيرة العلاقات والتعاون الدولي لجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، قد تصدر بيانا في وقت لاحق.

وسبق أن أفاد موقع "بوليتيكو" الأمريكي، أمس الأحد، بأن الحكومة الإيرانية خططت لمحاولة اغتيال ماركس ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد "فيلق القدس" بالحس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في 3 يناير 2020.

ونقل الموقع الإخباري عن مسؤول حكومي أمريكي أن المعلومات الاستخباراتية حول هذا المخطط، التي بدأت في الظهور في الربيع، أصبحت أكثر تحديدا في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، تعليقا على هذه الأنباء، الاثنين: "مثل هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي أساس تمثل جزءا من الحملة الاستخباراتية لإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب ضد إيران".

المصدر: وكالات