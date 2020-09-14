"بوليتيكو": واشنطن تشتبه بتخطيط إيران لاغتيال سفيرتها في جنوب إفريقيا

ذكر موقع "بوليتيكو" الأمريكي في تقرير له مساء الأحد، أن ​واشنطن​ تتهم ​إيران​ بالتخطيط لاغتيال السفيرة الأمريكية في ​جنوب إفريقيا​ ردا على مقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​.

ونقل الموقع عن مسؤول حكومي أمريكي مطلع على الموضوع، وآخر اطلع على تقارير استخباراتية، أن المخابرات الأمريكية علمت بالتهديد الذي تتعرض له السفيرة لانا ماركس (66 عاما) منذ الربيع، لكن في الأسابيع القليلة الماضية ظهرت معلومات أكثر تحديدا حول الهجوم المحتمل. ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا قد تكون متورطة في مؤامرة التخطيط لقتل السفيرة.

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وحسب مصادر "بوليتيكو"، فإن المخابرات الأمريكية لا تعرف تماما سبب استهداف لانا ماركس تحديدا، ولكن التفسير المحتمل يكمن في أنها تربطها علاقات ود وصداقة طويلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عينها في منصبها الحالي في أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى أن اغتيال السفيرة ماركس، ليس إلا أحد الخيارات الممكنة للرد الإيراني على مقتل سليماني.

وفي وقت سابق، أكد المرشد الأعلى الإيراني ​علي خامنئي​، أن بلاده لن تنسى مقتل سليماني في ​العراق​ على يد ​القوات الأمريكية في يناير الماضي، وستوجه "ضربة مماثلة" لأمريكا.

المصدر: "بوليتيكو"