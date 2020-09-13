بالصور.. تقرير يكشف هدف الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

أفادت شركة إسرائيلية خاصة تنشط في تقصي الحقائق، بأن الجولة الأخيرة من الغارات الإسرائيلية على سوريا استهدفت مصنعا لإنتاج الصواريخ في ضواحي مدينة حلب.

نشرت شركة ImageSat International التي تعمل على تحليل الغارات الإسرائيلية على سوريا استنادا إلى صور الأقمار الفضائية اليوم الأحد صورا تظهر أن الضربات الجوية التي طالت فجر الجمعة منطقة السفيرة جنوب شرقي حلب، دمرت مبنى بالكامل وألحقت ضررا ملموسا بآخر.

ImageSat International

وزعمت الشركة أن هذين المبنيين لهما "دور ملموس في إنتاج الصواريخ في مصنع السفيرة"، مرجحة أن المبنى الذي تم تدميره كان يحتوي على مواد متفجرة.

وخلصت إلى أن الهجوم نفذ بهدف إضعاف الإنتاج الصاروخي في سوريا، وخاصة لصالح "حزب الله" اللبناني.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل