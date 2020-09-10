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مراسلتنا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب

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مراسلتنا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حلب
Reuters Omar Sanadiki
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية - أرشيف
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ذكرت مراسلتنا في سوريا، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الأهداف المعادية في سماء محافظة حلب هذه الليلة.

وأشارت المراسلة نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن "الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل وصولها لأهدافها".

وأضافت أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ معادية فوق منطقة السفيرة شرقي حلب‎.

وصرح مصدر عسكري، الشهر الماضي، بأن "عدوانا إسرائيليا جويا استهدف المنطقة الجنوبية منالبلاد برشقات من الصواريخ"، مؤكدا أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لها".

المصدر: RT

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