مسؤول سابق في البيت الأبيض يحذر إسرائيل من ترامب

وجه مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض أنثوني سكاراموتشي انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا إسرائيل من خطورة التعامل معه.

وحمل سكاراموتشي في حديث لهيئة البث الإسرائيلية "كان" اليوم الأحد ترامب المسؤولية، عن ارتكاب كثير من الأخطاء، مشددا على ضرورة "التخلص" من الرئيس ومنح المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة جون بايدن فرصة لتصحيح تلك الأخطاء.

وشدد على أن الرئيس الحالي "جعل الولايات المتحدة دولة فقيرة وضعيفة ومريضة"، واصفا ترامب بأنه رجل غير مستقر وغاضب جدا يهاجم مواطنيه ولا يستحق أن يكون رئيسا.

وقلل سكاراموتشي من دور ترامب في إبرام إسرائيل اتفاقي السلام مع الإمارات والبحرين، مبديا قناعته بأن الدولة العبرية كانت في طريقها إلى إبرامهما بنفسها، خاصة وأنها حافظت على علاقات طويلة الأمد مع الإمارات ودول عربية أخرى.

وأقر المسؤول السابق بأن ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر "قاما بعمل جيد لدولة إسرائيل"، محذرا في الوقت نفسه من وجود "خطر كبير في مقاربة إسرائيل المبالغ فيها من ترامب".

وقال: "هذا يحول إسرائيل إلى كرة قدم سياسية. ولهذا السبب أنصح الأصدقاء في إسرائيل وقيادتها السياسية ومواطني إسرائيل بتوخي الحذر".

المصدر: i24NEWS