كوريا الجنوبية بصدد تخفيف قيود التباعد

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونغ سيه-غيون، أن حكومته قد تخفف قيود التباعد الاجتماعي بعد مراقبة الوضع لمدة يوم أو يومين، وسماع آراء كافية من الخبراء.

وقال جيونغ في اجتماع حكومي يومي: "ما زال لدينا الوقت رغم أنه ليس كافيا".

وأضاف: "من الضروري تخفيف المستوى في أسرع وقت ممكن نظرا لتضحية الشعب من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا، غير أن هناك قلقا بالغا من أن تخفيف المستوى سيؤدي إلى عودة انتشار الفيروس".

وأشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا لا تزال أكثر من 100 إصابة منذ 3 سبتمبر، على الرغم من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا.

ورفعت الحكومة قيد التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني في منطقة سيئول في 16 أغسطس، وطبقت المستوى 2.5 في 30 أغسطس، نتيجة استمرار ارتفاع عدد الإصابات في هذه المنطقة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الامتناع عن الزيارات والتحركات أثناء عيد الشكر لتجنب العدوى.

المصدر: "يونهاب"