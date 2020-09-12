أردوغان لماكرون: تجهل التاريخ وسيكون لديك المزيد من المشاكل معي!

شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، هجوما جديدا على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متوعدا إياه بـ"المزيد من المشاكل معه شخصيا".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان قوله، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية أقيمت في "جزيرة الديمقراطية والحريات" الواقعة في بحر مرمرة بمناسبة ذكرى الانقلاب العسكري في تركيا عام 1980، مخاطبا ماكرون: "لا تمتلك معلومات تاريخية وتجهل حتى تاريخ فرنسا، فدعك من الانشغال بتركيا وشعبها".

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وتابع: "سيد ماكرون سيكون لديك المزيد من المشاكل معي شخصيا".

كما وجه أردوغان تحذيرا صارما إلى اليونان، على خلفية تصعيد الخلافات بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط، محذرا سلطات هذه الدولة من عواقب "ممارساتها الخاطئة".

وخاطب الرئيس التركي اليونانيين بالقول: "تقومون بأعمال خاطئة فلا تسلكوا هذه الطرق وإلا ستواجهون عزلة شديدة".

وتصاعدت الخلافات بين تركيا وجارتيها اليونان وقبرص في الأشهر الأخيرة حول الموارد الهيدروكربونية والنفوذ البحري في شرق المتوسط، وأعربت فرنسا عن دعمها المطلق لأثينا ونيقوسيا في هذه المسألة.

وأعلنت سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مطلة على البحر المتوسط في بيان مشترك الخميس عن استعدادها لدعم فرض عقوبات على تركيا أواخر سبتمبر الجاري، إذا لم تدخل أنقرة في حوار مع اليونان.

المصدر: الأناضول