إخفاء تشخيص مميت عن رجل على مدى 25 عاما

رفع أحد المحاربين القدامى في البحرية الأمريكية، دعوى قضائية ضد الأطباء، الذين على مدى 25 عاما، أخفوا عنه، إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وذكرت قناة ABC News، أنه تم وضع هذا التشخيص المريع في مؤسسة طبية حكومية أمريكية، في منتصف التسعينيات، ولكن لم يتم إطلاع الرجل على نتيجة الاختبار.

وقال أحد سكان ولاية كارولينا الجنوبية في الدعوى، إنه أصيب في النهاية بمرض الإيدز لأنه لم يتلق أي علاج.

ويتلقى جون دو (تم تغيير الاسم في الدعوى لأسباب تتعلق بالسرية) الآن المساعدة الطبية اللازمة، على الرغم من أن جسمه تعرض لأضرار جسيمة بسبب عدم تلقيه العلاج في الوقت المطلوب: أثرت العدوى حتى على أنسجة المخ.

وقال محامي الضحية: "إنه يشعر بالذنب الشديد أمام الفتيات اللواتي التقى بهن، خلال هذه السنوات الخمس والعشرين، بسبب الأضرار التي لحقت بصحتهن".

وأشار المحامي، إلى أن إحدى الممرضات اطلعت في عام 2014 على نتائج اختبار أجراه جون دو، في عام 1995، وسجلتها في الوثائق، لكنها لم تخبر جون بمرضه.

وفي عام 2015، ذهب الرجل إلى طبيب آخر الذي شاهد نتائج الاختبار ووجود فيروس نقص المناعة لدى المريض، سأله عما إذا كان يعلم بمرضه، فأجابه الرجل بأنه لم يتم إخباره بذلك قط.

وفقط في عام 2018، زار جون مستشفى في نيويورك، حيث تم تشخيص مرضه بدقة، ووصف العلاج اللازم.

المصدر: نوفوستي